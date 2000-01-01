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مصلحة السجون الاسرائيلية ترسل الأسرى الفارين من "جلبوع" إلى 5 سجون مختلفة

السبت 02 أكتوبر 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة السجون الاسرائيلية ترسل الأسرى الفارين من "جلبوع" إلى 5 سجون مختلفة



القدس المحتلة/سما/

فادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إدارة السجون الإسرائيلية قامت بتوزيع الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" على 5 سجون مختلفة في أنحاء إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن القيادي في "كتائب شهداء الأقصى" وحركة "فتح" زكريا الزبيدي نقل إلى سجن "إيشل" في بئر السبع.

ونقل محمود العارضة الذي يعتقد أنه العقل المدبر للهروب من "جلبوع"، ومناضل نفيعات إلى سجن "أيالون" في رملة.

وتم نقل محمد العارضة إلى سجن "شيكما" في عسقلان، ويعقوب قادري إلى سجن "ريمونيم" في إيفن يهودا، وأيهم كممجي إلى سجن "أوهلي كيدار" في بئر السبع.

وأشارت "كان" إلى أن الهدف من إرسال الأسرى الستة إلى السجون المختلفة هو منعهم من التآمر والتخطيط لفرار جديد، على ما يبدو.

وأضافت أن الفارين من "جلبوع" يحتجزون في زنازين معزولة عن السجناء الآخرين.

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