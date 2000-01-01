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طقس فلسطين: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

السبت 02 أكتوبر 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة



غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية، حارًا في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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