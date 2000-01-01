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إيران تعلن عن تعرض سفارتها في أذربيجان لاعتداء

الجمعة 01 أكتوبر 2021 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن عن تعرض سفارتها في أذربيجان لاعتداء



طهران /سما/

أعلنت إيران أن سفارتها في العاصمة الأذربيجانية باكو تعرضت لاعتداء، على خلفية بروز خلافات بين الدولتين المجاورتين.

وصرح السفير الإيراني لدى باكو، عباس موسوي، حسب وكالة "فارس" شبه الرسمية، بأن عددا من الأشخاص اعتدوا على مقر السفارة وأساؤوا له مساء أمس الخميس، مشيرا إلى أنه قدم احتجاجا شديد اللهجة بهذا الشأن إلى السلطات الأذربيجانية.

وأشار السفير إلى أن الشرطة الدبلوماسية ووزارة الداخلية الأذربيجانية إثر ذلك اعتقلت واستجوبت أربعة من المعتدين، مشددا على أن السفارة "تتابع القضية حتى تحقيق النتيجة المطلوبة ومعاقبة المتورطين في الحادث".

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الجيش الإيراني اليوم الجمعة مناورات عسكرية كبيرة عند حدود أفغانستان، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين.

وبدأ التصعيد الحالي بفرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن "استغرابها" لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

#ايران #اذريبجان #السفارة الايرانية

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