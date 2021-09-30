  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مطاردة غواصة إسرائيلية اقتربت من المياه الجزائرية وإجبارها على الفرار

الجمعة 01 أكتوبر 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطاردة غواصة إسرائيلية اقتربت من المياه الجزائرية وإجبارها على الفرار



القدس المحتلة / سما /

 أكد موقع جزائري ما كشفه صحافي روسي مختص في الشؤون العسكرية عن تمكن غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية، قبل يومين، من رصد غواصة إسرائيلية كانت في المياه الدولية قرب حدود المياه الإقليمية الجزائرية، وذلك خلال التحضير للتمرين البحري “الردع 2021”، الذي قام به الجيش الجزائري بالناحية العسكرية الثانية في وهران (غرب الجزائر) غير بعيد عن الحدود مع المغرب، وقبالة السواحل الإسبانية.

وأكد موقع “ميناديفانس” الجزائري المتخصص في الشؤون العسكرية أن غواصة إسرائيلية من نوع “دولفين” ظهرت في المياه الدولية على بعد 5 كيلومترات من مكان إجراء التمرين البحري، الذي قام به الجيش الجزائري تحت إشراف رئيس أركانه الفريق السعيد شنقريحة. لكن الجيش الجزائري نجح في رصد الغواصة الإسرائيلية ومطاردتها عبر غواصتين للبحرية الجزائرية، كانتا في حالة استعداد لتدميرها، وإجبارها على الظهور على السطح في علامة جنوح للسلم لتجنب التدمير، ومغادرة المكان.

وتساءل الموقع الجزائري عن علاقة “محاولة التجسس” الإسرائيلي على التمرين العسكري الجزائري بعلاقة “الكيان الصهيوني بالمغرب”، كما كتب.

وكان الصحافي الروسي المختص في الشؤون العسكرية، داركو تودوروفسكي، قال عبر تغريدة له على تويتر، إن غواصتين جزائريتين رصدتا تحركات الغواصة الإسرائيلية قرب المياه الإقليمية الجزائرية وأجبرتاها على التراجع، مؤكدا محاولة الغواصة الإسرائيلية تتبع صاروخ تدريبي أطلقته غواصة جزائرية، ما دفع البحرية الجزائرية للتحرك وإجبار الغواصة الإسرائيلية على المغادرة.

يذكر أن الجزائر تصدرت المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً واحتلت المرتبة الـ15 عالمياً من حيث قوة أسطول الغواصات، بثماني غواصات روسية الصنع، وفقاً لتصنيف موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية، فيما جاءت مصر في المرتبة 16 بنفس عدد الغواصات. في المقابل تمتلك إسرائيل 5 غواصات.

واللافت أنه ما عدا الجزائر ومصر، لا تمتلك باقي الدول العربية أية غواصة. والمغرب هو من الدول القليلة في البحر الأبيض المتوسط التي ليس لديها غواصات.

وكان تقرير في مارس/ آذار الماضي ذكر أن المغرب ينوي اقتناء غواصة فرنسية من نوع “سكوربين” هجومية لاستكمال سلاحه البحري، وبهذا يتخلى نهائيا عن اقتناء الغواصة الروسية التي جرى الحديث عنها في عدد من المناسبات.

وكشف موقع “أفريك إنتلجنس” عن رغبة المغرب في الرهان على الغواصة الفرنسية.

#الجزائر #غواصة إسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

الإدارة الأمريكية تكشف سبب رفض استقبال بايدن للرئيس عباس

إسرائيل اليوم: لا تسمحوا لـ”حماستان” أن توقف مشروعكم الصهيوني

51 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

السفيرة حنان جرار تقدم أوراق اعتمادها كأول سفير لفلسطين لدى مملكة ليسوتو

اسعار العملات مقابل الشيكل

لهذا السبب .. إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم

الاستخبارات الإسرائيلية: "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

الأخبار الرئيسية

بينت

معاريف: إلى بينيت في “خطابه المبتور”: لا تغرنك صداقة العرب.. فالفلسطينيون قنبلة موقوتة

7

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تسلل قوة خاصة إلى خانيونس قبل 3 سنوات

9

وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن ملفات مهمة: هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع حرب جديدة بغزة

رئيس "أمان" يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي

الصحة: 22 حالة وفاة و 1340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية