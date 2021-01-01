  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

إعلام إسرائيلي: تعاون بين البحرين و"إسرائيل" لمواجهة هجمات طائرات مسيّرة

الجمعة 01 أكتوبر 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: تعاون بين البحرين و"إسرائيل" لمواجهة هجمات طائرات مسيّرة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الاحتلال الإسرائيلي والبحرين يدرسان التعاون في مواجهة هجمات طائرات مسيّرة إيرانية.

ونقلت صحيفة  "هآرتس" عن مصادر وصفتها بـ"المطّلعة" قولها إنّ زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للمدمرة الأميركية  في البحرين هي "إشارة واضحة" لطهران.

وأشارت إلى أنه تمّت خلال الزيارة مناقشة سبل إيجاد "سلامة الإبحار" لسفن بحرينية في الخليج.

وقام وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بزيارة أمس الخميس إلى البحرين، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين الذي أُبرم العام الماضي برعاية أميركية.

كما انطلقت طائرة تابعة لـ"طيران الخليج" في أول رحلة جوية بين الجانبين أمس الخميس.

وقام متظاهرون بحرينيون بإحراق إطارات خارج العاصمة المنامة، كما انطلقت تظاهرات شعبية غاضبة ومنددة بالتطبيع تزامناً مع وصول لابيد للعاصمة.

#البحرين #اسرائيل #طائرات مسيّرة إيرانية

الأكثر قراءة اليوم

الإدارة الأمريكية تكشف سبب رفض استقبال بايدن للرئيس عباس

إسرائيل اليوم: لا تسمحوا لـ”حماستان” أن توقف مشروعكم الصهيوني

51 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

السفيرة حنان جرار تقدم أوراق اعتمادها كأول سفير لفلسطين لدى مملكة ليسوتو

اسعار العملات مقابل الشيكل

لهذا السبب .. إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم

الاستخبارات الإسرائيلية: "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

الأخبار الرئيسية

فلسطين

نيويورك تايمز: “تقليص النزاع” هو آخر مصطلح إسرائيلي لإبقاء الاحتلال في الضفة الغربية

بينت

معاريف: إلى بينيت في “خطابه المبتور”: لا تغرنك صداقة العرب.. فالفلسطينيون قنبلة موقوتة

7

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تسلل قوة خاصة إلى خانيونس قبل 3 سنوات

9

وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن ملفات مهمة: هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع حرب جديدة بغزة

رئيس "أمان" يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية