إعلام إسرائيلي: تعاون بين البحرين و"إسرائيل" لمواجهة هجمات طائرات مسيّرة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الاحتلال الإسرائيلي والبحرين يدرسان التعاون في مواجهة هجمات طائرات مسيّرة إيرانية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر وصفتها بـ"المطّلعة" قولها إنّ زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للمدمرة الأميركية في البحرين هي "إشارة واضحة" لطهران.

وأشارت إلى أنه تمّت خلال الزيارة مناقشة سبل إيجاد "سلامة الإبحار" لسفن بحرينية في الخليج.

وقام وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بزيارة أمس الخميس إلى البحرين، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين الذي أُبرم العام الماضي برعاية أميركية.

كما انطلقت طائرة تابعة لـ"طيران الخليج" في أول رحلة جوية بين الجانبين أمس الخميس.

وقام متظاهرون بحرينيون بإحراق إطارات خارج العاصمة المنامة، كما انطلقت تظاهرات شعبية غاضبة ومنددة بالتطبيع تزامناً مع وصول لابيد للعاصمة.