وقفة اسنادية للأسرى المضربين عن الطعام أمام منزل الأسير أبو هواش في قرية الطبقة

رام الله / سما /

شارك عشرات المواطنين اليوم الجمعة، في وقفة اسنادية للأسرى المضربين عن الطعام أمام منزل الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر ونصف، هشام أبو هواش في قرية الطبقة جنوب الخليل.

وطالب المشاركون الذين رفعوا صور الاسرى المضربين عن الطعام في الوقفة، كافة المؤسسات الدولية والانسانية التحرك العاجل للافراج عن كافة الاسرى وفي مقدمتهم الاداريين والمرضى والمضربين عن الطعام.

والأسير ابو هواش مضرب عن الطعام منذ 46 يوما رفضا لاعتقاله الإداريّ، وهو معتقل منذ تشرين أول/اكتوبر 2020، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدة كل منهما 6 أشهر، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، ومتزوج وأب لأربعة أطفال، أصغرهم يعاني من فشل كلوي.