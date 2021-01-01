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الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا على مدخل بيت أمر شمال الخليل

الجمعة 01 أكتوبر 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا على مدخل بيت أمر شمال الخليل



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، أسيرًا محررًا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر اسماعيل أحمد محمد حوامدة (32 عامًا) من بلدة السموع جنوب الخليل، على حاجز عسكري نصبته على مدخل بيت أمر.

وأضاف أن "جنود الاحتلال أوقفوا المركبة التي كان بداخلها حوامدة، وقيدوا يديه وعصبوا عينيه ووضعوه في جيب عسكري".

يذكر أن الأسير حوامدة كان في زيارة شقيقته ببلدة بيت أمر، وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 10سنوات في سجون الاحتلال.

#قوات الاحتلال #اعتقال

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