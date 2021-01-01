كتائب ابو علي مصطفى تتوعد الاحتلال: العدو سيدفع ثمن حماقاته عاجلاً غير آجل

غزة / سما /

أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الجمعة أن الغرفة المشتركة للمقاومة بكل تشكيلاتها موحدة في الميدان وعلى جهوزية عالية للرد على جرائم المحتل، والتي حتما لن تمر دون عقاب.

وشددت الكتائب في بيان لها، اليوم الجمعة على أن "دماء الشهداء عزيزة علينا والعدو سيدفع ثمن حماقاته عاجلاً غير آجل".

وقالت إن "دماء الشهداء التي روت ثرى فلسطين مؤخرا هي دماء عزيزة علينا ولن نسمح للعدو باستمرار سفكها مهما كلفنا من تضحيات".

ونعت الشهداء الذين ارتقوا مؤخرا على "مذبح الحرية والكرامة، نقول إن العدو الصهيوني بحماقاته المستمرة، قد تجاوز كل الخطوط الحمراء وتعدى على كل المحرمات، وحتما سيدفع قادة الاحتلال ثمن حماقاتهم".

كما أكدت كتائب أبو علي مصطفى أنه "على العالم أن يتحمل مسؤولياته أيضا قبل فوات الأوان فالمنطقة بسبب تجاوزات العدو المستمرة والخطيرة على صفيح ساخن، فلا أمن أو استقرار حتى لجم عدوان المحتل وانهاء وجوده عن الأرض الفلسطينية".

ووجهت تحية فخر واعتزاز لشعبنا الفلسطيني الذي يواصل معركته مع الاحتلال النازي المجرم خاصة في جنين قلعة المقاومة وحصنها المنيع.

ودعت شعبنا هناك لتلقين العدو مزيداً من الدروس بتصعيد المقاومة والعمل على نقل تجربة جنين العزة إلى كافة محافظات الوطن حتى دحر المحتل، كما وندعو جماهير شعبنا لتوسيع مناطق الاشتباك والمشاركة اليوم في جمعة الشهداء.

وأمس، توعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بردود قاسية من نوع خاص حال استمرار تغوله على أبناء الشعب الفلسطيني الآمنين.