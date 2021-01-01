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هنية ينعى الداعية الراحل الشيخ بارود

الجمعة 01 أكتوبر 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية ينعى الداعية الراحل الشيخ بارود



غزة / سما /

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الداعية الراحل محمد سلمان بارود الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وقال هنية في بيان النعي إن حياة الشيخ بارود حافلة بالعطاء والدعوة والجهاد في مختلف المجالات، فقد كان رحمه الله من أهل السابقة وجيل التأسيس لحركة حماس، حيث التحق بصفوف العمل الإسلامي والدعوي منذ البدايات، وشارك في تأسيس الجمعية الإسلامية إلى جانب الشهيد المؤسس أحمد ياسين والراحل الأستاذ خليل القوقا والشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب رحمهم الله.

وأضاف: كان رحمه الله قدوة مباركة في مسيرة البذل والعطاء والتضحية، فقد استشهد نجله مؤمن مع الشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب، كما استشهد حفيده ولد نجله البكر عماد وهو ابن شقيقة الدكتور عبد الرحمن بارود شاعر الدعوة والمقاومة،

وقال هنية: كان رحمه الله مشهوداً له بأنه قامة شامخة في كل المحطات الدعوية، وعرفته غزة رجل إصلاح وداعية ومربيا فاضلا، إذ تربى على يديه أجيال حملت مشعل النور وسلاح القسام.

#حركة حماس #اسماعيل هنية #محمد بارود #وفاة

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