  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12 العبرية: ظاهرة الإدمان على الحبوب المخدرة تنتشر في صفوف الجنود والطلاب

الجمعة 01 أكتوبر 2021 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية: ظاهرة الإدمان على الحبوب المخدرة تنتشر في صفوف الجنود والطلاب



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 صباح اليوم عن إحدى الظواهر التي يعيشها المجتمع "الإسرائيلي" والتي تتمثل بانتشار الحبوب المخدرة في أوساط الشباب من جميع الفئات العمرية من بينهم طلاب وجنود ووصول الآلاف منهم إلى مرحلة الإدمان التي تعرض الكثيرين منهم إلى حالة الخطر والوفاة في بعض الأحيان لما يترتب عليها من حالات نزيف وجلطات.

أحد الجنود الذين يخدمون في إحدى الوحدات القتالية على حدود غزة، أشار إلى أن مندوب تاجر المخدرات يصل أسبوعيا إلى مسئول الحراسة في القاعدة ليسلمه الكميات التي طلبها الجنود.

ولفت الجندي إلى أن الطلب على الحبوب المخدرة قد زاد بسبب ارتفاع المخدرات من الحشيش وما شابهها خصوصا في ظل أزمة كورونا وما ترتب عليها من ارتفاع حالات الكآبة والمرض النفسي وهو ما دفع الشبان للإقبال على هذه الحبوب بسبب رخص ثمنها مقارنة بأسعار المخدرات.

ونوه إلى أنه أدمن على هذه الحبوب لأنها تساعده على التخلص من حالات التوتر والضغوطات التي يمر بها بين مناوبة وأخرى وتحت ضغوطات الحراسة والدوريات؛ لكنه يحذر تناولها بكثرة لكي لا تفقده الوعي وتكشف أمره أمام الشرطة العسكرية لينتهي به المطاف إلى السجن.

وتحدث الجندي الإسرائيلي عن وجود طلب جنوني على الحبوب المخدرة في صفوف الطلاب والجنود وكبار السن؛ كما اعترف بأن بعض الجنود يستخدمونها كالعقاقير والكوكائين ما يسبب لهم حالة من الهذيان وفقدان السيطرة.

#الجيش الإسرائيلي #مخدرات #جنود الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الإدارة الأمريكية تكشف سبب رفض استقبال بايدن للرئيس عباس

إسرائيل اليوم: لا تسمحوا لـ”حماستان” أن توقف مشروعكم الصهيوني

51 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

السفيرة حنان جرار تقدم أوراق اعتمادها كأول سفير لفلسطين لدى مملكة ليسوتو

اسعار العملات مقابل الشيكل

لهذا السبب .. إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم

الاستخبارات الإسرائيلية: "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

الأخبار الرئيسية

7

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تسلل قوة خاصة إلى خانيونس قبل 3 سنوات

9

وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن ملفات مهمة: هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع حرب جديدة بغزة

رئيس "أمان" يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي

الصحة: 22 حالة وفاة و 1340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات فلسطين

قسام

الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن التهديد الأكبر لإسرائيل من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية