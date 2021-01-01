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الاعلامي الحكومي بغزة: المؤشرات تُبرهن بدء تجاوز ذروة موجة كورونا الثالثة

الجمعة 01 أكتوبر 2021 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة: المؤشرات تُبرهن بدء تجاوز ذروة موجة كورونا الثالثة



غزة / سما /

قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة، سلامة معروف، "بفضل الله المؤشرات تقول أننا بدأنا نتجاوز ذروة هذه الموجة الثالثة دون إغلاقات أو قرارات تمس عصب المجتمع ودون توقف أية خدمات صحية أو تعليمية أو خدماتية".

 وذكر معروف أنه وبالرغم من الزيادة الواضحة في أعداد الإصابات إلا أن مؤشر الوفيات حافظ على انخفاضه وبقيت ضمن أدنى معدلات الوفاة عالميا بما لا يتجاوز ١٪؜ من الإصابات ، ولم يُشهد أي تقصير في الخدمات المقدمة لمصابي الفيروس.

وأكد أن تعزيز المناعة المجتمعية وانتهاج استراتيجية التعايش هي السبيل الأنجح والأقل تكلفة للتعامل مع الجائحة، فكلما زادت نسبة المطعمين كلما خفت الآثار السلبية لموجات الفيروس .

وأضاف معروف، "إن هذه النتيجة لم نكن لنصل لها لولا جهود إدارة منظومة مواجهة الجائحة وكوادر وزارة الصحة ومن خلفها كافة الطواقم الحكومية، ولولا تفهم شعبنا واستجابته بتلقي اللقاح، وكلنا أمل أن نصل لتطعيم العدد المستهدف".

#المكتب الاعلامي الحكومي #سلامة معروف #قطاع غزة #فيروس كورونا #محافظات غزة

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