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اربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الجمعة 01 أكتوبر 2021 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله / سما /

 دخل اليوم ، أربعة أسرى اعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهم :

الأسير رائد فريد حمدان الحاج أحمد من قطاع غزة ، دخل عامه الثامن عشر في الاسر منذ اعتقاله بتاريخ 1/10/2004، وهو محكوم بالسجن 20 عاما بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ومقاومة الاحتلال.

الأسير تامر محمود فهمي الدريني من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة ، دخل عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال منذ اعتقاله بتاريخ1-10-2004 ، وهو محكوم بالسجن20 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال .

الأسير احمد ابراهيم عطوه ابوناموس من سكان مخيم جباليا شمال القطاع، دخل عامه الثاني في الاسر حيث اعتقل بتاريخ 2020/10/01 ولا يزال موقوفا .

الأسير اسماعيل تيسير بدران من سكان مخيم جباليا، دخل عامه الثاني في الاسر ولا يزال موقوفا وهو معتقل منذ تاريخ 01/10/2020 

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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