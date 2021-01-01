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أحكام وتمديد وإفراجات عن اسرى

الجمعة 01 أكتوبر 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وتمديد وإفراجات عن اسرى



رام الله / سما /

 حكمت محكمة سالم العسكرية غرب جنين اليوم، على الأسير إسلام عصري فياض من مخيم جنين، بالسجن الفعلي 38 شهراً وفرضت بحقه غرامة مالية مقدارها 9 آلاف شيكل، و الأسير عماد غوادره من قرية دير الباشا جنوب جنين بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر، إضافة الى غرامة مالية مقدارها 12 ألف شيكل، والاسير نوح ابراهيم تحسين من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام واحد .

ومددت المحكمة اعتقال الأسير أحمد عدنان عابد من بلدة كفردان بمحافظة جنين لمدة 9 أيام لاستكمال التحقيق معه، وكان اعتقل الاثنين الماضي ، والأسير الفتى صلاح الدين عمار البدو “17 عاما” من ضاحية شويكة شمال طولكرم لمدة 8 أيام على ذمة التحقيق، والأسير فراس مرعي سليم والأسير وصفي فتحي عبد الباري من رام الله لمدة شهر .

وأفرج الاحتلال عن الأسير نضال خلف مفلح من نابلس بعد اعتقال إداري استمر 10 شهور، والأسيـر إبراهيم محمد البردويل من مدينة رفح جنوب القطاع بعد اعتقال دام 28 شهرا في الأسر، والأسير مالك خالد شريف من نابلس بعد عام ، والأسير عمار رفيق زياد من جنين بعد اعتقال دام عاما واحدا .

#محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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