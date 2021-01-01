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عزل الاسير العارضة بظروف سيئة في زنزانة ضيقة ومتسخة ومراقبة بالكاميرات

الجمعة 01 أكتوبر 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزل الاسير العارضة بظروف سيئة في زنزانة ضيقة ومتسخة ومراقبة بالكاميرات



رام الله / سما /

 كشف محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين، كريم عجوة اليوم الجمعة، ان ادارة سجن عسقلان تعزل الأسير محمد العارضة بظروف صعبة وسيئة منذ نقله بالأمس من مركز تحقيق الجلمة. وقال عجوة، ” ان ادارة المعتقل تحتجز العارضة في زنازين العزل، ولا يوجد معه سوى الملابس التي يرتديها دون اي شيئ اخر على الاطلاق حتى مخدة النوم، وفي مساحة ضيقة جدا ومتسخة للغاية، كما يتم اجراء تفتيشات في الغرفة على مدار الساعة.

ولفت عجوة، الى ان غرفة العزل مراقبة بالكاميرات حتى داخل الحمام ما يشكل انتهاكا للخصوصية ويحرمه حق الاستحمام واستخدام المرحاض.

واضاف، ان الاسير قد حضر للزيارة اليوم مقيد اليدين والقدمين وتم فك قيود اليدين عند مقابلة المحامي والابقاء على قيود القدمين، وانه من المتوقع ان تجري محاكمة داخلية للاسير العارضه في عسقلان اليوم لفرض مزيد من الاجراءات العقابية بحقه.

وبين المحامي عجوة، ان الاسير العارضة اكد وفي حال استمرت التقييدات المفروضة عليه من حيث الشروط اللاانسانية الموجود بها في زنازين العزل والظروف السيئة، قد يدخل خلال الايام القادمة في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتحسين الظروف الاحتجازية الصعبة المفروضة عليه من قبل ادارة سجون الاحتلال.

#هيئة الأسرى #الأسير محمد العارضة

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