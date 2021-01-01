إصابة طفلين شقيقين خلال ملاحقة الاحتلال لهما في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب طفلان شقيقان بعد صلاة الجمعة اليوم، بجروح وبحالة إغماء، جراء ملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما خلال مواجهات شهدتها قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية..

وأوضح مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية مراد اشتيوي في تصريح له، أن طفلاً يبلغ من العمر 11 عاماً أصيب بعيار معدني في الرجل وشقيقه البالغ من العمر 16 عاماً أصيب بالإغماء بعد ملاحقة جيش الاحتلال له خلال مواجهات في قرية كفر قدوم، وجرت معالجة المصابين ميدانيَا.

وقمعت قوات الاحتلال بعد صلاة الجمعة اليوم، المسيرة السلمية الأسبوعية الرافضة للاستيطان والمطالبة بإزالة البوابة التي تغلق الطريق الرئيس للقرية منذ أكثر من 17 عامًا.