السفير عبد الهادي يتفقد مخيم اليرموك ويتطلع على أعمال إزالة الركام

دمشق /سما/

جال مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي اليوم الجمعة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق و قاسم معتوق عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحسن عبد الحميد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبالأضافة لباسل ابو الهيجاء رئيس اتحاد طلبة فلسطين فرع سوريا.

وقد تفقد السفير عبد الهادي عمليات إزالة الركام من المنازل في مخيم اليرموك والمستشفى المهم في المخيم مستشفى الباسل، حيث يقوم بهذا العمل الفريق التطوعي من اتحاد طلبة فلسطين واللجنة الشعبية لمخيم اليرموك مجانا من أجل مساعدة الأهالي الفقراء بإزالة الركام من منازلهم.

وفي تصريح للسفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال :" هذا العمل إنساني لخدمة أبناء شعبنا لتشجيعهم بالعودة إلى بيوتهم وخاصة للعائلات الفقيرة التي لا تملك إمكانية تنظيف بيتها من الركام وهذه خطوة أولى على طريق عودة مخيم اليرموك كما كان".

وتابع : نحن تواصلنا مع كل الفعاليات الوطنية الفلسطينية وبالحقيقة أثبت شعبنا بأنه متكاتف وخاصة اتحاد طلبة فلسطين اللذين هم اسسوا الثورة الفلسطينية حيث كان قادة الانطلاقه هم الطلبة ( ياسر عرفات - محمود عباس - صلاح خلف ) واغلبهم كانوا من اتحاد الطلبة عندما اسسوا الثورة.

وأضاف : نحن من خلال هذا العمل الذي نقوم به ننفذ أخلاق الثورة الفلسطينية وننفذ أخلاق الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي كان باستمرار يوجهنا ويقول عليكم أن تقفوا مع شعبكم وأهاليكم خاصة في هذا المخيم الذي يشكل رمزية لحق العودة فهذا العمل الذي نتابعه ونشرف عليه هو فعلا عمل تطوعي لتوجيه رسالة للعالم أجمع بأن هذا الشعب لا يمكن أن يكل أو يمل الا بالوصول للتحرير والحفاظ على المخيم والحفاظ على حق العودة.

من جهته وجه قاسم معتوق عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الشكر للفريق التطوعي من اتحاد طلبة فلسطين واللجنة الشعبية لمخيم اليرموك لأن العمل الذي يقومون به عمل مهم جدا في إعادة الحياة لمخيم اليرموك وإعادة الحياة إليه.

واضاف: كما نوجه الشكر للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت هذا الفريق من أجل مساعدة الأهالي الفقراء في إزالة الركام من منازلهم.

بدوره، قال باسل أبو الهيجاء رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين : نحن دائما مهتمين بالقضايا الحياتية لأبناء شعبنا ونحن من خلال هذا الفريق استطعنا تنظيف أكتر من ٣٤ منزل في مخيم اليرموك واليوم نحن متواجدين في مشفى الباسل من أجل إزالة الركام منها لتعود تنبض من جديد في مساعدة أهالي المخيم.

وأضاف : نوجه الشكر للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قدمت كل الدعم لهذا الفريق التطوعي حيث كان كل هم الطلبة مساعدة الأهالي الفقراء في إزالة الركام من منازلهم في مخيم اليرموك لأن المخيم يعد نقطة عودة إلى فلسطين.

كما من جهته قال عضو اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك علي الشهابي : إيمانا منا بأن مخيم اليرموك هو عاصمة الشتات وإصرار منا على عودة أهل اليرموك إليه بأقصى سرعة حتى يعود اليرموك قلعة من قلاع العودة قمنا بالتعاون مع اتحاد طلبة فلسطين وبدأنا عملنا بمساعدة الأهالي الفقراء في مخيم اليرموك بإزالة الركام من منازلهم تحت إشراف الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي نوجه لها كل الشكر والتقدير على دعمها المتواصل لنا.