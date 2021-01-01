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الخطيب: أولويات النيابة العامة تقليص عدد القضايا المدوّرة في مختلف النيابات

الجمعة 01 أكتوبر 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخطيب: أولويات النيابة العامة تقليص عدد القضايا المدوّرة في مختلف النيابات



رام الله / سما /

 قال النائب العام أكرم الخطيب، إن "أولويات النيابة العامة التي نعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة هي تقليص عدد القضايا المدوّرة في مختلف النيابات".

وأضاف الخطيب خلال افتتاحه، اليوم الجمعة، ورشة عمل نظمتها النيابة العامة بالشراكة مع برنامج "سواسية 2"، أن النيابة العامة تعمل على تعزيز التعاون مع رؤساء المحاكم والضابطة القضائية وكافة جهات إنفاذ القانون، إلى جانب تطوير مرافقها بما يتواءم مع احتياجات العمل.

ولفت إلى الجهود المبذولة لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة لتتمكن من القيام بالدور المناط بها بكفاءة وفعالية، موضحًا أنه يتم توجيه التدريبات وفق الاحتياجات المطلوبة.

وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين، إلى الإطلاع على سير العمل في النيابات المتخصصة، ونيابات المحافظات الشمالية، ومناقشة العديد من الإشكاليات والقضايا المتعلقة بعمل تلك النيابات.

وناقش النائب العام مع رؤساء النيابات، أهم الاشكاليات والتحديات والمسائل التي تستدعي الوقوف عليها في عمل تلك النيابات، واستمع لخططهم في معالجتها، تمهيدًا لايجاد الحلول المناسبة في سبيل انجاز كافة القضايا وتذليل العقبات، وصولاً للعدالة الناجزة.

#النائب العام #أكرم الخطيب

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