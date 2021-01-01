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إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 01 أكتوبر 2021 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية / سما /

 أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال عقب انطلاق المسيرة، ما أدى لإصابة طفل (11 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح شتيوي أن المسيرة انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ردد خلالها المشاركون شعارات مناهضة للاستيطان وداعية إلى دعم المقاومة الشعبية في جميع محافظات الوطن.

#مواجهات #قوات الاحتلال #محافظة قلقيلية

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