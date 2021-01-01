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51 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

الجمعة 01 أكتوبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
51 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن



نابلس / سما /

 أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة وحالات الاختناق جراء مواجهات وصفت بالعنيفة بين مئات المواطنين وقوات الإحتلال على جبل صبيح وفي قرية بيت دجن شرق نابلس .

وأفادت طبية فلسطينية، بأن 32 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة على جبل صبيح في بيتا بينهم 11 اصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط فيما أصيب 17 آخرين بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع فيهم أصيب أربعة آخرين نتجية سقوط .

ونوهت المصادر الى أن 19 مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة في الذكري السنوية الأولى لبدء المواجهات مع الاحتلال احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية شرقي البلدة.

فيما ذكرت المصادر أن 7 مواطنين أصيبوا برصاص مطاط تم نقل ثلاثة منهم لتلقي العلاج منهم القياديين خالد منصور ونصر ابو جيش فيما أصيب 12 آخرين بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع.

#مواجهات #نابلس #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق

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