تفاصيل عن انفجار طهران الغامض الذي أصاب مصنعًا للصواريخ

القدس المحتلة / سما /

نشرت شركة إسرائيلية مختصة بتكنولوجيا المراقبة الفضائية، اليوم الجمعة، صورًا التقطتها أقمار صناعية لمنشأة لإنتاج الصواريخ خارج طهران، تظهر أضرارًا لحقت بالموقع بعد انفجار هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقالت شركة ImageSat International الإسرائيلية إن الصور تظهر "قاعدة صواريخ سرية" تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويبدو فيها ربع المبنى مدمرًا بالكامل، كما يمكن رؤية أضرار إضافية على السطح وعلى طول الهيكل.





وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في 26 سبتمبر أن حريقًا اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران.



ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري أن "حريقًا شب مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران. أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق".