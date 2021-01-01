  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تفاصيل عن انفجار طهران الغامض الذي أصاب مصنعًا للصواريخ

الجمعة 01 أكتوبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عن انفجار طهران الغامض الذي أصاب مصنعًا للصواريخ



القدس المحتلة / سما /

نشرت شركة إسرائيلية مختصة بتكنولوجيا المراقبة الفضائية، اليوم الجمعة، صورًا التقطتها أقمار صناعية لمنشأة لإنتاج الصواريخ خارج طهران، تظهر أضرارًا لحقت بالموقع بعد انفجار هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
 
وقالت شركة ImageSat International الإسرائيلية إن الصور تظهر "قاعدة صواريخ سرية" تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويبدو فيها ربع المبنى مدمرًا بالكامل، كما يمكن رؤية أضرار إضافية على السطح وعلى طول الهيكل.

6

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في 26 سبتمبر أن حريقًا اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران.
 
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري أن "حريقًا شب مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران. أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق".

#ايران #انفجار #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل اليوم: لا تسمحوا لـ”حماستان” أن توقف مشروعكم الصهيوني

السفيرة حنان جرار تقدم أوراق اعتمادها كأول سفير لفلسطين لدى مملكة ليسوتو

اسعار العملات مقابل الشيكل

لهذا السبب .. إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم

دراسة: 71 بالمائة يرون أن خطاب الكراهية بين الفلسطينيين منتشر على منصات التواصل الاجتماعي

إسرائيل تحيد صاروخا تسبب بإغلاق ميناء يافا

ارتفاع ملموس بأسعار المحروقات والغاز في أكتوبر

الأخبار الرئيسية

رئيس "أمان" يتحدث عن صفقة تبادل الاسرى: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي

الصحة: 22 حالة وفاة و 1340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات فلسطين

قسام

الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن التهديد الأكبر لإسرائيل من غزة

الإدارة الأمريكية تكشف سبب رفض استقبال بايدن للرئيس عباس

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول نفق الحرية .. ما علاقة "الكولا" ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية