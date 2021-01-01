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50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 01 أكتوبر 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى نحو 50 ألف مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من أبناء شعبنا إليه.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 50 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال دخول مئات المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت طفلا وشابا صباح اليوم، وشددت من إجراءاتها العسكرية في القدس، خاصة عند باب حطة، وطريق باب الأسباط، ودققت في هويات المصلين الوافدين إلى الأقصى.

#صلاة الجمعة #المسجد الاقصى

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