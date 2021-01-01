  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معروف : المؤشرات تُبرهن بدء تجاوز ذروة موجة كورونا الثالثة

الجمعة 01 أكتوبر 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف : المؤشرات تُبرهن بدء تجاوز ذروة موجة كورونا الثالثة



غزة/ سما /

قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة، سلامة معروف، "بفضل الله المؤشرات تقول أننا بدأنا نتجاوز ذروة هذه الموجة الثالثة دون إغلاقات أو قرارات تمس عصب المجتمع ودون توقف أية خدمات صحية أو تعليمية أو خدماتية".


 وذكر معروف أنه وبالرغم من الزيادة الواضحة في أعداد الإصابات إلا أن مؤشر الوفيات حافظ على انخفاضه وبقيت ضمن أدنى معدلات الوفاة عالميا بما لا يتجاوز ١٪؜ من الإصابات ، ولم يُشهد أي تقصير في الخدمات المقدمة لمصابي الفيروس.


وأكد أن تعزيز المناعة المجتمعية وانتهاج استراتيجية التعايش هي السبيل الأنجح والأقل تكلفة للتعامل مع الجائحة، فكلما زادت نسبة المطعمين كلما خفت الآثار السلبية لموجات الفيروس .


وأضاف معروف، "إن هذه النتيجة لم نكن لنصل لها لولا جهود إدارة منظومة مواجهة الجائحة وكوادر وزارة الصحة ومن خلفها كافة الطواقم الحكومية، ولولا تفهم شعبنا واستجابته بتلقي اللقاح، وكلنا أمل أن نصل لتطعيم العدد المستهدف".

الأكثر قراءة اليوم

السفيرة حنان جرار تقدم أوراق اعتمادها كأول سفير لفلسطين لدى مملكة ليسوتو

تظاهرات غضب ضد زيارة لبيد في البحرين

اسعار العملات مقابل الشيكل

لهذا السبب .. إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم

دراسة: 71 بالمائة يرون أن خطاب الكراهية بين الفلسطينيين منتشر على منصات التواصل الاجتماعي

إسرائيل تحيد صاروخا تسبب بإغلاق ميناء يافا

ارتفاع ملموس بأسعار المحروقات والغاز في أكتوبر

الأخبار الرئيسية

قسام

الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن التهديد الأكبر لإسرائيل من غزة

الصحة : 5 حالات وفاة و1065إصابة جديدة بكورونا بغزة

الإدارة الأمريكية تكشف سبب رفض استقبال بايدن للرئيس عباس

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول نفق الحرية .. ما علاقة "الكولا" ؟

حماس

إسرائيل اليوم: لا تسمحوا لـ”حماستان” أن توقف مشروعكم الصهيوني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية