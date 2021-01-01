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الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن التهديد الأكبر لإسرائيل من غزة

الجمعة 01 أكتوبر 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث عن التهديد الأكبر لإسرائيل من غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن هناك تهديدًا كبيرًا لإسرائيل من قطاع غزة.

 
ونقلت القناة العبرية عن الرائد "ك" من استخبارات القيادة الجنوبية قوله، إن التهديد الأكبر لإسرائيل هو الكمية الكبيرة من الأسلحة والترسانة العسكرية التي لا تزال في أيدي حماس والجهاد الإسلامي. 
 
وأضاف الرائد "ك" أن غير أن إنتاج معظم هذه الأسلحة يتم بشكل مستقل داخل قطاع غزة.
 
وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة كان هناك أيضًا تحسن في مدى الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة ورؤوسها الحربية. 
 
وتابع الرائد "ك" أن هذه القدرات تشكل تعقيدًا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

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