الصحة : 5 حالات وفاة و1065إصابة جديدة بكورونا بغزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 5 حالات وفاة و1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3951 فحصًا مخبريًا وتعافي 1300 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 170193 إصابة بينها 18559 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 150242 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1392 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 333 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 219 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 423999 شخص.