الإدارة الأمريكية تكشف سبب رفض استقبال بايدن للرئيس عباس

رام الله / سما /

كشف المتحدث باسم وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية بمدينة القدس، عن السبب وراء عدم لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس محمود عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث، إن السبب يعود إلى ضيق الوقت للرئيس بايدن وبسبب تفشي جائحة كورونا.

وأكد على أن الأمر لم يكن متعلقاً بالعلاقات الأمريكية الفلسطينية، مجددا التأكيد على أن الإدارة الأمريكية تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية انخراط الولايات المتحدة مع كل من القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية.

يذكر أن وسائل الاعلام الإسرائيلية، قد زعمت أن الرئيس بايدن رفض لقاء الرئيس عباس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.