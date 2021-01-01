  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ارتفاع ملموس بأسعار المحروقات والغاز في أكتوبر

الخميس 30 سبتمبر 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع ملموس بأسعار المحروقات والغاز في أكتوبر



رام الله /سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية مساء يوم الخميس، عن ارتفاع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطينية، بواقع 9 أغورات ابتداءً من يوم غد الجمعة الأول من أكتوبر.

وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 أوكتان وصل إلى 6.23 شيقل مقارنة مع 6.14 شيقل خلال سبتمبر الجاري.

كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان بواقع 7 أغورات ليصل إلى 7.09 شيقل للتر مقارنة مع 7.02 شيقل خلال الشهر الجاري.

وارتفع سعر لتر السولار بواقع 10 أغورات ليصل إلى 5.49 شيقل مقارنة مع 5.39 شيقل خلال الشهر الجاري، وصعد سعر لتر الكاز بواقع 10 أغورات ليصل إلى 5.49 شيقل.

وطرأ ارتفاع على أسعار الغاز، بعد أن استقر سعره منذ شهر نيسان الماضي.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ 65 شيقلا بزيادة شيقلين عن السعر السابق، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 260 شيقلا بزيادة 8 شواقل، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 14 شيقل بزيادة نصف شيقل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 28 شيقلا بزيادة شيقل واحد.

بينما لتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.82 شيقل بزيادة 9 أغورات، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.96 شيقل بزيادة 17 أغورة، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#اسعار الوقود #اسعار المحروقات #الهيئة العامة للبترول

الأكثر قراءة اليوم

شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

بطلب من الرئيس.. لقاء سيجمع عبّاس بوزيرين إسرائيليين الأسبوع المقبل

مسؤول اماراتي يهاجم السلطة وحماس : يعملون على تنشئة أجيال كاملة على الكراهية

دانا بن شمعون : انتهاء "شهر العسل" لا يعني بالضرورة انهيار حماس قريبا..

تفاصيل جديدة.. ملابس أسرى “نفق الحرية” قادت للتعرف على طريقهم

استشهاد شاب من سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بجنين

موقع عبري يزعم :عباس قدم طلبا للقاء بايدن فرد عليه البيت الأبيض بـ "لا"

الأخبار الرئيسية

حماس

إسرائيل اليوم: لا تسمحوا لـ”حماستان” أن توقف مشروعكم الصهيوني

حماس تكشف عن مخطط لتشديد حصار غزة وإفشال المقاومة.. "سنكون ‏أمام خيارات صعبة"

ديوان الموظفين بغزة يتخذ قرارات جديدة بحق غير المُطعمين ضد "كورونا"

فلسطين

صحيفة: إسرائيل أمام “حل الدولتين”.. 4 دول فلسطينية مقابل “واحدة في مهب الريح”

سرايا القدس : لا علاقة لنا ببيان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية