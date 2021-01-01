ارتفاع ملموس بأسعار المحروقات والغاز في أكتوبر

رام الله /سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية مساء يوم الخميس، عن ارتفاع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطينية، بواقع 9 أغورات ابتداءً من يوم غد الجمعة الأول من أكتوبر.

وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 أوكتان وصل إلى 6.23 شيقل مقارنة مع 6.14 شيقل خلال سبتمبر الجاري.

كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان بواقع 7 أغورات ليصل إلى 7.09 شيقل للتر مقارنة مع 7.02 شيقل خلال الشهر الجاري.

وارتفع سعر لتر السولار بواقع 10 أغورات ليصل إلى 5.49 شيقل مقارنة مع 5.39 شيقل خلال الشهر الجاري، وصعد سعر لتر الكاز بواقع 10 أغورات ليصل إلى 5.49 شيقل.

وطرأ ارتفاع على أسعار الغاز، بعد أن استقر سعره منذ شهر نيسان الماضي.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ 65 شيقلا بزيادة شيقلين عن السعر السابق، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 260 شيقلا بزيادة 8 شواقل، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 14 شيقل بزيادة نصف شيقل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 28 شيقلا بزيادة شيقل واحد.

بينما لتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.82 شيقل بزيادة 9 أغورات، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.96 شيقل بزيادة 17 أغورة، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.