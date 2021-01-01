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الرئيس عباس يستقبل وفدًا يُمثّل فرق الفن الشعبي والدبكة والفلكلور الفلسطيني

الخميس 30 سبتمبر 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل وفدًا يُمثّل فرق الفن الشعبي والدبكة والفلكلور الفلسطيني



رام الله /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الخميس، وفداً يُمثّل فرق الفن الشعبي والدبكة والفلكلور الفلسطيني في مدينة رام الله.

جاء ذلك بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو.

واستمع الرئيس عباس من الوفد، إلى شرح مفصّل حول نشاطاتها في الوطن والخارج، والدور المميز الذي تقوم به في نشر التراث والثقافة الفلسطينية، وبلورة الوعي والهوية الوطنية.

كما استمع  إلى احتياجات هذه الفرق لمواصلة عملها الإبداعي والثقافي، ووعد بتوفير وسائل الدعم المختلفة لها كي تستمر في أداء دورها ورسالتها الهامة وتطوير إمكانياتها.

#الرئيس عباس

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