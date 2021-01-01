محافظ طولكرم يلتقي وفدين من إتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية ولجنة الانتخابات

طولكرم /سما/

التقى المحافظ عصام أبو بكر بدار المحافظة،اليوم الخميس، وفداً من إتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، بمشاركة شريف الجيوسي وتحرير دراغمة من مديرية زراعة طولكرم، وصالح الأحمد ممثل عن منظمة الزراعة والأغذية العالمية “الفاو” .

ورحب أبو بكر بوفد إتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، مشيراً إلى أهمية هذه الاتحادات بالوقوف إلى جانب المزارعين وإسنادهم وتعزيز الصمود على الأرض في مواجهة الاحتلال والاستيطان، مشيراً إلى ما تمثله المحافظة من إمكانيات وخبرات زراعية وتحقيق قصص نجاح بالزراعة النموذجية مثل الأفوكادو والمانجا، والفراولة، بالإضافة إلى الزراعات التقليدية والتربية الحيوانية.

وأشار إلى انطلاق التعداد الزراعي لعام 2021 ، والذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير وما يخرج عنه من نتائج للمضي قدماً نحو تطوير واقع القطاع الزراعي والنهوض به وفق الإمكانات المتاحة.

وقدم رائد عودة رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، شرحاً للمحافظ أبو بكر عن عمل الإتحاد والبرامج والمشاريع التي يقوم عليها لصالح خدمة المزارعين من حيث التسويق ودعم المشاريع الزراعية المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من الخطط المستقبلية التي من شأنها أن تعزز من دعم المزارعين والوقوف إلى جانبهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

كما التقى أبو بكر بدار المحافظة، منسق دائرة طولكرم الإنتخابية خالد سليمان، ونائب منسق الدائرة مجدي شركس، وذلك في إطار تحضيرات اللجنة والإستعداد لإجراء المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية والتي ستجري في ١١/ كانون الأول المقبل.

وثمن المحافظ جهود لجنة الإنتخابات المركزية والتحضيرات التي تقوم بها لأجل عقد المرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية، مشيرا إلى أهمية الخيار الديمقراطى وإجراء الإنتخابات والتي من شأنها تعزيز الممارسة الديمقراطية، مؤكدا على التعاون وتقديم كل الإمكانات للمضي قدما لإتمام المرحلة الاولى من هذه الإنتخابات .

وقدم سليمان للمحافظ، شرحاً عن التحضيرات الجارية للمرحلة الأولى من الإنتخابات المحلية من تحديث سجل الناخبين، والترشح وغيرها من الإجراءات الفنية التي تعمل عليها لجنة الإنتخابات المركزية، مثنيا على جهود أبو بكر وتعاونه بما يخدم ويعزز العملية الإنتخابية والديمقراطية.