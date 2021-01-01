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إسرائيل تحيد صاروخا تسبب بإغلاق ميناء يافا

الخميس 30 سبتمبر 2021 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحيد صاروخا تسبب بإغلاق ميناء يافا



القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه عمل على تحييد صاروخ كان موجودا في مياه البحر المتوسط، بعد تسببه في إغلاق ميناء يافا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي نجح في العثور على صاروخ تسبب في إغلاق ميناء يافا، طيلة ساعات النهار، وتحييده، ونقله للمعالجة في الجيش نفسه.

وذكرت القناة العبرية بأن وحدة المهمات الخاصة البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي قامت بإخراج الصاروخ من المياه بميناء يافا على البحر المتوسط.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أكدت، صباح اليوم الخميس، إغلاق ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية أن أحد الغواصين عثر على صاروخ بالقرب من ميناء يافا تحت المياه، حيث تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى مكان الحادث، على الفور، وأغلقت الشرطة بدورها المنطقة البحرية المحيطة بالميناء، وإن أبقت حركة مرور الكورنيش مفتوحة.

#الجيش الإسرائيلي #ميناء يافا

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