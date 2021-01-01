  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير عام الشرطة بغزة يستقبل وفدًا من رئاسة جامعة الأزهر

الخميس 30 سبتمبر 2021 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام الشرطة بغزة يستقبل وفدًا من رئاسة جامعة الأزهر



غزة /سما/

استقبل مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، ظهر الخميس، بمكتبه، وفدًاً من رئاسة جامعة الأزهر برئاسة نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية مازن حمادة.

وأشاد حمادة خلال اللقاء بدور الشرطة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وما تقوم به من دور في حفظ الأمن داخل الجامعة، بما يساهم في تسيير العملية التعليمية بكل يسر وطمأنينة.

ودعا لتكثيف جهود الشرطة في تأمين احتفالات التخرج بجامعة الأزهر المزمع تنظيمها في الأول من شهر أكتوبر القادم.

بدوره، رّحب اللواء صلاح بوفد رئاسة الجامعة، مؤكدًا "استمرار الشرطة في القيام بواجبها نحو أبناء شعبنا عامة، ومؤسساتنا الوطنية لاسيما الجامعات، على أكمل وجه".

وأكد على عمق العلاقة التي تربط الشرطة الفلسطينية برئاسة جامعة الأزهر، "والشرطة مُستمرة في تقديم خدماتها والتي تمثل صلب الوظيفة الشرطية:".

وفي ختام اللقاء قدّم حمادة دعوةً باسم رئيس جامعة الأزهر للواء صلاح، لزيارة الجامعة وحضور احتفالات التخرج المقرر بدؤها في الأول من أكتوبر القادم.
 

#الشرطة الفلسطينية #اللواء محمود صلاح

الأكثر قراءة اليوم

شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

بطلب من الرئيس.. لقاء سيجمع عبّاس بوزيرين إسرائيليين الأسبوع المقبل

مدير مشفى غزة الأوروبي يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا في هذا الموعد

مسؤول اماراتي يهاجم السلطة وحماس : يعملون على تنشئة أجيال كاملة على الكراهية

دانا بن شمعون : انتهاء "شهر العسل" لا يعني بالضرورة انهيار حماس قريبا..

تفاصيل جديدة.. ملابس أسرى “نفق الحرية” قادت للتعرف على طريقهم

استشهاد شاب من سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بجنين

الأخبار الرئيسية

فلسطين

صحيفة: إسرائيل أمام “حل الدولتين”.. 4 دول فلسطينية مقابل “واحدة في مهب الريح”

سرايا القدس : لا علاقة لنا ببيان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة

الغرفة المشتركة تبعث رسالة شديدة اللهجة للاحتلال.. وهذا ما جاء فيها

مشعل

مشعل يطرح رؤية للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة: خلافنا مع فتح برنامجي.. ولسنا في جيب أحد

تفاصيل اجتماع مركزية فتح: جميع الخيارات أصبحت مفتوحة امام شعبنا الفلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية