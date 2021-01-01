مدير عام الشرطة بغزة يستقبل وفدًا من رئاسة جامعة الأزهر

غزة /سما/

استقبل مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، ظهر الخميس، بمكتبه، وفدًاً من رئاسة جامعة الأزهر برئاسة نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية مازن حمادة.

وأشاد حمادة خلال اللقاء بدور الشرطة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وما تقوم به من دور في حفظ الأمن داخل الجامعة، بما يساهم في تسيير العملية التعليمية بكل يسر وطمأنينة.

ودعا لتكثيف جهود الشرطة في تأمين احتفالات التخرج بجامعة الأزهر المزمع تنظيمها في الأول من شهر أكتوبر القادم.

بدوره، رّحب اللواء صلاح بوفد رئاسة الجامعة، مؤكدًا "استمرار الشرطة في القيام بواجبها نحو أبناء شعبنا عامة، ومؤسساتنا الوطنية لاسيما الجامعات، على أكمل وجه".

وأكد على عمق العلاقة التي تربط الشرطة الفلسطينية برئاسة جامعة الأزهر، "والشرطة مُستمرة في تقديم خدماتها والتي تمثل صلب الوظيفة الشرطية:".

وفي ختام اللقاء قدّم حمادة دعوةً باسم رئيس جامعة الأزهر للواء صلاح، لزيارة الجامعة وحضور احتفالات التخرج المقرر بدؤها في الأول من أكتوبر القادم.

