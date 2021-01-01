رضوان: دماء الشهداء في القدس وجنين وغزة لن تذهب هدرًا

غزة /سما/

نعى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " د. إسماعيل رضوان إلى شعبنا الفلسطيني المواطن محمد محمد عبد الكريم عمار (٤١ عامًا) الذي استشهد شرق البريج وسط قطاع غزة على يدي الإجرام الصهيوني.

وقال رضوان في تصريح صحفي إن الشهيد محمد تعرض لرصاص العدو وهو يمارس هوايته بالصيد، وبحوزته معدات للصيد شرق البريج، في جريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأضاف القيادي في "حماس" أن دماء الشهداء في القدس وجنين وغزة لن تذهب هدرًا، وستنير لنا طريق الحرية، وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا الفلسطيني ومقدساته.