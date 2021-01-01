كتائب الأقصى تتبنى حرق خيمة “رمات دان” وتتوعد الاحتلال بالرد على اغتيال الشهداء

رام الله /سما/

أكدت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، أن المقاومة لن تترك أبناء شعبها الأعزل وحده، وسيعلم العدو بالأفعال وليس بالأقوال”، معلنة مسؤولية الكتائب عن حرق “خيمة عريشة عيد سوكوت” في حي رمات دان والكتابة على جدران منازل الاحتلال في قلب أراضينا المحتلة.

جاء ذلك في بيان صحفي، و بينما نعت الكتائب شهداء فلسطين الأبرار الذين ارتقوا إلى العلا اليوم في القدس وغزة وجنين، أكدت إن إقدام الاحتلال على إعدام ثلاثة مواطنين في القدس وغزة وجنين هي جريمة بحق الإنسانية.

وقالت الكتائب “الاحتلال تمادى كثيراً بحق أبناء شعبنا وعليه إنتظار رد المقاومة في أي زمان ومكان والبداية كانت اليوم، تتحمل الكتائب كافة المسؤولية عن ما قام به أبطال الكتائب في “رمات دان” وهذه هي البداية والقادم أعظم.

وأضافت “إن الصمت العربي والدولي الهزيل هو دليل واضح على تمادي الاحتلال بجرائمه المقاومة لن تترك أبناء شعبها الأعزل وحده”.