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سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية.. وحزب الله يعلن مسؤوليته

الخميس 30 سبتمبر 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية.. وحزب الله يعلن مسؤوليته



القدس المحتلة /سما/

علن "حزب الله" اللبنانيّ، أن عناصره أسقطوا مسيّرة (درون) إسرائيلية في الأراضي اللبنانية، مساء اليوم الخميس.

وقبل وقت وجيز من إعلان "حزب الله"، كان الجيش الإسرائيليّ، قد أعلن أنّ مسيّرة تابعة له، سقطت في الأراضي اللبنانية "خلال نشاط روتيني"، وفق زعمه. وأضاف أنه يحقّق في الحادث.

من جانبه، ذكر "حزب الله" في بيان، أن عناصره أسقطوا المسيرة في "وادي مريمين" جنوبيّ لبنان "عند الساعة 13:55 اليوم".

ولفت إلى أن عناصره، تمكّنوا من إسقاط المسيّرة "عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة"، دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأنها.

وفي 16 تموز/ يوليو الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الأراضي اللبنانية. وبحسب المتحدث باسم الجيش حينها، فإنه لم يكن "تخوف من تسرب معلومات".

وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مُسيّرة تابعة لـ"حزب الله"، والعثور على مُسيّرة أخرى "تم إسقاطها على الحدود اللبنانية"، وإن الطائرة المسيرة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي آنذاك.

وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي، سقطت مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان وأخرى سقطت في قطاع غزة.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات للرصد الاستخباري وجمع المعلومات والمراقبة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف مواقع على طول المناطق الحدودية جنوبي لبنان في آب/ أغسطس الماضي، وذلك في أعقاب إطلاق 3 قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية سقطت اثنتان منها قرب مدينة كريات شمونة شمالي البلاد.

وحينها، قال الرئيس اللبنانيّ، ميشال عون، إنّ العدوان الجويّ الإسرائيليّ، يُشير إلى وجود "نوايا تصعيديّة"، فيما أعلنت الحكومة اللبنانية، اعتزامها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن العدوان.

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