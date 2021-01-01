رئيس "الهستدروت" يُرجح رفع الحد الأدنى للأجور في إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس "الهستدروت" الإسرائيلي ارنون بار دافيد: إنه سيتم قريبًا الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى ستة آلاف شيكل.



وفي حديث لإذاعة "كان" العبرية أعرب بار دافيد عن أمله في أن تتم تسوية هذا الشأن بالتزامن مع المصادقة على الميزانية العامة، وصفًا المحادثات مع وزارة المالية بهذا الشأن بأنها جيدة.



يُشار إلى أن الحد الأدنى للأجور الشهرية في إسرائيل يبلغ 5300 شيكل.



وعلى الصعيد الاقتصادي أفادت صحيفة "غلوبس" العبرية أنه من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الشهر المقبل على الخطة الخمسية للنهوض بالمجتمع العربي، والتي تبلغ نحو 25 مليار شيكل حيث سيتم اقرارها بالتوازي مع المصادقة على الموازنة العامة.



وأشارت الصحيفة إلى أن إقرار هذه الخطة هو أحد الشروط الأساسية التي وضعتها القائمة الموحدة لتمرير الميزانية العامة والبقاء في الائتلاف الحكومي.



ووفقًا لأحد بنود هذه الخطة ستقوم إسرائيل باستثمار نحو 600 مليون شيكل في برامج لتشجيع انخراط الشبان العرب في مجال التقنية العالية الهاي تيك.