جماهير غفيرة تشييع الشهيد محمد عمار في غزة

غزة /سما/

شيعت جماهير غفيرة، عصر اليوم الخميس، جثمان الشهيد محمد عمار (40 عامًا)، الذي استشهد برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة، خلال صيده للعصافير قرب المنطقة الحدودية.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من مستشفى شهداء الأقصى، باتجاه منزل عائلته في مخيم البريج، حيث ألقت عائلته عليه نظرة الوداع الأخيرة وسط حالة من الحزن الشديد على فقدانه، قبل أن يتم أداء الصلاة عليه في المسجد الكبير بالمخيم، وينطلق الموكب إلى مقبرة الشهداء ليوارى الثرى هناك.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورايات الفصائل خلال التشييع، وسط ترديد شعارات تطالب الأجنحة العسكرية للمقاومة بالرد على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية وغيرها.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الشهيد عمار وأصابته في رقبته بطلق مباشر من قناص، في منطقة قريبة من الحدود، ومنعت الاسعافات من الوصول إليه فور إصابته وتركته ينزف حتى استشهد مكانه قبل أن يتم انتشاله.