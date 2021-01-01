الغرفة المشتركة تبعث رسالة شديدة اللهجة للاحتلال.. وهذا ما جاء فيها

غزة /سما/

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، إنها تتابع تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين، ومحاولة قيادة العدو فرض وقائع على الأرض، وتصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وقتل الأبرياء بدم بارد

ونعت الغرفة المشتركة في بيان لها، جميع شهداء شعبنا على مدار الأيام الأخيرة في القدس والضفة وغزة

وحذرت، الاحتلال المجرم بأن الجريمة النكراء الأخيرة المتمثلة في إعدام الشهيد محمد عمار على السياج الفاصل شرق البريج هي تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء

وأضافت الغرفة المشتركة: لتعلم قيادة الاحتلال بأن الغرفة المشتركة تنذرها بأن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقاً لتفجير الأوضاع، الأمر الذي يتحمل العدو مسؤوليته كاملاً.

كما حيت، جماهير شعبنا ومجاهدينا الأبطال في الضفة والقدس وغزة الذين يسطرون صفحاتٍ مشرفةً في مقارعة الاحتلال بشتى الوسائل

وفي ختام بيانها، عاهدت أبناء شعبنا بأننا سنبقى كما عهدونا سيفاً ودرعاً لهم، وألا نسمح للاحتلال بالاستفراد بهم أو التغول عليهم دون أن يدفع ثمن اعتداءاته وضريبة احتلاله وعدوانه