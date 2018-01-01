توقيع اتفاق ينهي الاضراب العمالي في بلدية البيرة

رام الله /سما/

اتفقت نقابة عمال بلدية البيرة ورئيس البلدية على انهاء الاضراب العمالي في البلدية الذي استمر ١٩ يوما برعاية د. توفيق البديري وكيل وزارة الحكم المحلي.

ووقع الاتفاق عن البلدية رئيسها عزام اسماعيل وعن النقابة رئيسها عثمان غوانمة وبحضور عدد من اعضاء المجلس البلدي واعضاء الهيئة الادارية للنقابة، وقد اشاد رئيس البلدية بالجهود التي بذلها وكيل وزارة الحكم المحلي والنقابة الوطنية والاعلامي طلعت علوي والمواطن عوني مسعود والذي ادى الى التوصلزالىًهذازالاتفاق لانهاء هذا الاضراب. و خلال اللقاء تحدث وكيل وزارة الحكم المحلي د. توفيق البديري حيث اشاد بلغة الحوار والمفاوضات التي سادت فترة الاضراب بين البلدية والنقابة، حيث اظهرت البلدية حرصها على الاموال العامة، و حرص النقابة على حقوق العاملين وشملت الاتفاقية الموافقة على كافة النقاط الخلافية بينهما باستثناء علاوة غلاء المعيشة لعام 2018 حيث اتفق الطرفان التوجه للقضاء بشأنها للبت فيها، على أن تمتنع النقابة من الاضراب بشأنها ويستمر الوضع الحالي على وضعه باستمرار صرف العلاوة لحين صدور قرار القضاء النهائي