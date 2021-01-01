سلطة النقد تنظم دورة تدريبية للصحفيين الاقتصاديين

رام الله /سما/

نظمت سلطة النقد دورة تدريبية للصحفيين العاملين في مجال الصحافة الاقتصادية، بعنوان “قراءة البيانات من الموقع الإلكتروني لسلطة النقد” اليوم بمقرها في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع نقابة الصحفيين.

وحاضر في الدورة السيد محمد عطا الله المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار النقدي، مقدماً في البداية تعريفاً عاماً بسلطة النقد ومهامها والقطاعات التي تشرف عليها. ثم تناول كيفية استخراج البيانات والأرقام من موقع سلطة النقد وكيفية الربط بين تلك البيانات والأرقام واستعرض الموجودات والمطلوبات والودائع والتسهيلات ومالية الحكومة، وإحصائيات ومنشورات وإصدارات سلطة النقد.

وتخلل الدورة نقاشات ومداخلات من الصحفيين المشاركين، وتمرينات على كتابة خبر في الموضوعات المطروحة.

وفي نهاية الدورة قام محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم بتسليم الشهادات للصحفيين المشاركين في الدورة، شاكراً اهتمامهم وحرصهم على اكتساب مزيد من المعرفة وخاصة في المجال الاقتصادي، ما ينعكس بالإيجاب على دورهم في توعية الجمهور وبالتالي على تعزيز الاستقرار والشمول المالي.

جدير بالذكر أن سلطة النقد قامت سابقاً بتنظيم ورشات عمل ودورات متخصصة للصحفيين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع نقابة الصحفيين لتطوير الإعلام الاقتصادي.