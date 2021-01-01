كورونا المجتمع العربي: انخفاض في عدد الإصابات وعدد البلدات الحمراء

القدس المحتلة /سما/

يستدل من معطيات الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية بلغ 186,696 فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,279,210، لغاية صباح اليوم.

ووفقا للمعطيات، فإن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلدات العربية بلغ 5,753، وفي المقابل انخفض عدد الإصابات على مستوى البلاد وبلغ 15,313 إصابة، منذ مطلع الأسبوع الحالي. وبهذا ورغم الانخفاض في عدد الاصابات ما زالت نسبة الإصابات في البلدات العربية تشكل 37.5% من إجمالي الإصابات في البلاد، وما زال عدد كبير من البلدات العربية في الدائرة الحمراء، بنحو 55 بلدة حمراء، بالإضافة 32 بلدة في الدائرة البرتقالية.

وتبين أنه سُجّل انخفاض في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية بنسبة 13.4% خلال الأسبوع الجاري، إذ بلغ 16,726، وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد انخفض عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 48,730 مع نسبة انخفاض 29.6%.

وبلغ عدد الإصابات ليوم أمس في المجتمع العربي 1,611 إصابة جديدة، بينها 984 في جيل 18 سنة وما دون، وبلغت نسبة الأطفال نحو 61% من عدد الإصابات في البلدات العربية بواقع 45% في جيل 0 -11 سنة، و10.5% في جيل 12 - 15 سنة و5.5% في جيل 16 - 18 سنة.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 1,212 وفاة مع تسجيل 13 حالة منذ مطلع الأسبوع الحالي. وسجلت 177 حالة وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة في البلدات العربية. وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 7,734 مع تسجيل 35 حالة وفاة لذات الفترة، وبلغ عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية على مستوى البلاد 1,734. وانخفض عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 121 حالة بينها 35 تحت التنفس الاصطناعي.

وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي للفئة 12 سنة وما فوق، منذ مطلع الأسبوع، إلى 314 ألف شخص، إذ تم تطعيم 5.5 آلاف شخص منذ بمطلع الأسبوع، فيما بلغ عدد غير المطعمين على مستوى البلاد نحو 1.037 مليون شخص.

وارتفعت نسبة التطعيم الكلية للوجبة الأولى في المجتمع العربي إلى 72% فيما بلغت النسبة للوجبة الثانية 62% وللوجبة الثالثة 39%. وفي المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي 89% للأولى و81% للثانية و77% للثالثة.

وبلغت نسبة التطعيم بين طلاب المرحلة الإعدادي 45% للوجبة الأولى ونحو 26% للوجبة الثانية مقارنة بنحو 65% للأولى و55% للثانية في المجتمع الإسرائيلي. أما طلاب الثانوية العرب فقد بلغت النسبة للوجبة الأولى 69% ونحو 55% للثانية مقابل 86% للأولى و75% للوجبة الثانية في المجتمع الإسرائيلي.

وبخصوص الفئة العمرية 60 سنة وما فوق فقد بلغت نسبة التطعيم للوجبة الثالثة 69% مقارنة بـ91% في المجتمع الإسرائيلي. ويشار بالذكر أن ما يزيد عن 19 ألف شخص في تلك الفئة العمرية من المجتمع العربي لم يحصلوا على أي تطعيم.