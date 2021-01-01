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نتنياهو يعكف على تأليف كتاب بالإنجليزية وموجه للسوق الأميركية

الخميس 30 سبتمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعكف على تأليف كتاب بالإنجليزية وموجه للسوق الأميركية



القدس المحتلة /سما/

يعكف رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة على تأليف كتاب، يتوقع أن يدمج فيه بين ذكرياته وتجاربه كرئيس حكومة وبين رؤيته الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية، وبضمن ذلك حربه ضد البرنامج النووي الإيراني، واتفاقية اللقاحات ضد فيروس كورونا مع شركة "فايزر" و"اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات والتحالف مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ويخصص نتنياهو قسما كبيرا من وقته في تأليف الكتاب، منذ عودته من إجازته في ولاية هاواي الشهر الماضي، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر سياسية اليوم، الخميس. وامتنع مكتب نتنياهو عن التعقيب على أسئلة حول الكتاب ودار النشر أو توقيت صدوره.

وصدر لنتنياهو ثلاثة كتب في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي "مكان تحت الشمس"، "حرب ضد الإرهاب" و"الإرهاب: كيف يمكن أن ينتصر الغرب". والكتاب الجديد هو الأول الذي يؤلفه بعد نحو ثلاثين عاما، تولى قرابة 15 عاما منها رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ويقدر مقربون من نتنياهو أن يصدر الكتاب الجديد في نهاية العام الحالي، ومثل الكتب الثلاثة السابقة، باللغة الإنجليزية، وأن يكون موجها بالأساس إلى السوق الأميركية، كما يتوقع أن يترجم لاحقا إلى اللغة العبرية.

ويتوقع أن يحظى كتاب نتنياهو الجديد بانتشار واسع في الولايات المتحدة، وكذلك بعقود وأرباح كبيرة جدا. وكونه عضو كنيست حاليا، يحظر عليه الحصول على هدايا وتبرعات أو ممارسة عمل آخر، وذلك باستثناء تأليف كتاب.

ويشار إلى أن تأليف كتب مذكرات هو مجال دخل رائج وربحي في العالم لزعماء دوليين في نهاية حياتهم السياسية. ودرجت دور النشر البريطانية والأميركية، مثل "راندوم هاوس" و"سايمون أند شوستر"، على دفع ملايين الدولارات لرؤساء ورؤساء حكومات سابقين مقابل تأليف كتب ومذكرات شخصية.

ورغم أن نتنياهو ليس رئيسا أميركيا سابقا، مثل بيل كلينتون وباراك أوباما، الذين تقاضوا عشرات ملايين الدولارات من دور النشر مقابل تأليف كتاب في نهاية ولاياتهم، إلا أنه بسبب ولايته الطويلة في رئاسة الحكومة بات شخصية دولية معروفة، خاصة في أوساط المحافظين والأنغليكان في الولايات المتحدة.

#بنيامين نتنياهو #المعارضة الإسرائيلية #البرنامج النووي الإيراني

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