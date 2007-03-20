“جودة البيئة”: قرى غرب رام الله منطقة ساخنة لتهريب النفايات الاسرائيلة الخطرة

رام الله /سما/

أكدت سلطة جودة البيئة أنها تتابع ملف المخالفات البيئية وعمليات تهريب النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة رام الله والبيرة.

واعتبرت سلطة جودة البيئة في تقرير تفصيلي أصدرته اليوم الخميس، منطقة قرى غرب رام الله منطقة ساخنة من حيث المخالفات البيئية، حيث تتركز فيها عمليات تهريب النفايات الاسرائيلية المشتملة على نفايات خطرة، وتتمثل في نفايات هدم وبناء ونفايات زراعية ونفايات تجارية ونفايات انشائية، بالإضافة للأتربة الملوثة بمواد كيميائية خطرة من داخل أراضي العام 48، ويتم دفنها والتخلص منها في أراضي دولة فلسطين ما تسبب في كارثة بيئية بالمنطقة.

وأكدت سلطة جودة البيئة أنها لم تتوان لحظة في متابعة هذا الملف الخطير إلى جانب الملفات الأخرى التي تتابعها، والتي تتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية، بالشراكة مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الشريكة، وستواصل سلطة جودة البيئة متابعتها في هذا الملف وملاحقتها لمهربي النفايات الاسرائيلية الى اراضينا الفلسطينية ومحاسبتهم قضائيا، وايقاع اقصى العقوبات بحقهم لردعهم.

وبحسب قانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999 المادة (13) فإنه يحظر استيراد النفايات الخطرة الى أراضينا، ويحظر مرورها عبر الاراضي الفلسطينية الا بتصريح، ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ومصادرة النفايات واتلافها على نفقة المخالف، بالإضافة الى التعويض البيئي.

وأجملت سلطة جودة البيئة متابعاتها لهذا الملف وما تم من إجراءات منذ عام 2007 وحتى أواخر الشهر الجاري (أيلول 2021).

بتاريخ 20/3/2007 تم معاينة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة نعلين يعود للمدعو (م.ن) من قبل لجنة مكونة من (سلطة جودة البيئة، وزارة الصحة، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن)، وتم مخاطبة مدير عام صحة محافظة رام الله لعمل الإجراءات المناسبة.

بتاريخ 25/3/2007 تم معاينة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة قبيا يعود للمدعو (ع.ع) من قبل لجنة مكونة من (سلطة جودة البيئة، وزارة الصحة، محافظة رام الله، وزارة الحكم المحلي).

بتاريخ 25/6/2007 تم معاينة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة شقبا يعود لـ(ح.م) وموقع في قرية قبيا يعود للمدعو (ع.ع) من قبل لجنة مكونة من (سلطة جودة البيئة، محافظة رام الله والبيرة، وزارة الاقتصاد الوطني، مديرية صحة رام الله، بلدية بيتونيا، اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار، دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني) وتم مخاطبة محافظة رام الله والبيرة بالتوصيات. مع العلم بأن الموقع العائد للمدعو (ع.ع) الواقع في قرية قبيا كان قد تم إحالة صاحبه في وقت سابق للشرطة والمحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بتاريخ 16/4/2009 تم ارسال كتاب من مجلس قروي شقبا يفيد بأنه تم اعتقال (ح.م) من قبل الشرطة والمحافظة وأنه تم الإفراج عنه وعاد لجلب النفايات الإسرائيلية.

بتاريخ 28/4/2009 تم توقيع (ح.م) على تعهد في مقر الأمن الوقائي بخصوص عدم إحضار نفايات من الجانب الاسرائيلي والالتزام بتسوية وضع المكب.

بتاريخ 30/4/2009 تم زيارة المكب من قبل لجنة مكونة من (سلطة جودة البيئة، وزارة الصحة، محافظة رام الله والبيرة، وزارة الحكم المحلي) وإعطاء صاحب المكب (ح.م) شروط بيئية وفنية لتصويب وضع المكب.

بتاريخ 23/6/2009 تم زيارة لنفس الموقع المذكور والعائد للمدعو (ح.م) من قبل اللجنة أعلاه وتبين عدم التزام المدعو بأي من الشروط الفنية كما تم معاينة موقع آخر لنفس الشخص يقع بين قريتي شقبا وشبتين وتم ضبط شاحنة بالموقع أثناء الجولة وتم إرجاعها من قبل اللجنة وعدم السماح لها بإفراغ حمولتها في الموقع.

بتاريخ 18/6/2013 تم توقيع المدعو (ح.م) على تعهد لدى محافظة رام الله والبيرة بعدم إحضار نفايات اسرائيلية او اي مخلفات والقائها في أراضي المواطنين تحت طائلة المسؤولية.

بتاريخ 11/9/2013 تم معاينة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية في قرية جمالا يعود للمدعو (ح.م) من قبل لجنة السلامة العامة وتم وضع التوصيات بالخصوص.

بتاريخ 23/12/2014 تم معاينة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة دير ابو مشعل يعود للمدعو (ح.م) من قبل سلطة جودة البيئة.

بتاريخ 22/1/2015 تم إحالة مجموعة من الأشخاص (ح.م، ر.ق، ص.ب) للمخابرات العامة بقيامهم بتهريب نفايات اسرائيلية للأراضي الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

بتاريخ 9/2/2015 تم توقيع المدعو (ح.م) على تعهد لدى المخابرات العامة بعدم إلقاء أي نفايات في أي موقع تحت طائلة المسؤولية بناء على الكتاب الموجه من سلطة جودة البيئة.

بتاريخ 17/2/2015 تم استدعاء كل من (ح.م، ر.ق، ص.ب) من قبل المخابرات العامة وبالتنسيق مع الشرطة وتدوين أقوالهم.

بتاريخ 30/9/2018 تم معاينة موقع تخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة شقبا يعود للمدعو (ح.م) من قبل سلطة جودة البيئة وتسليمه استدعاء للحضور لسلطة البيئة ورفض استلامه وتم تسليمه للمجلس.

بتاريخ 17/10/2018 تم معاينة موقع تخلص من نفايات إسرائيلية في بلدة شقبا يعود للمدعو (ح.م) من قبل سلطة جودة البيئة، وتم أخذ إفادة رئيس مجلس قروي شقبا حول الموضوع.

بتاريخ 21/10/2018 تم إحالة ملف المدعو (ح.م) الى شرطة محافظة رام الله والبيرة لعمل الإجراءات اللازمة.

بتاريخ 7/7/2019 تم معاينة الموقع العائد للمدعو (ح.م) في بلدة شقبا من قبل سلطة جودة البيئة.

بتاريخ 10/7/2019 تم إحالة ملف المدعو (ح.م) لشرطة محافظة رام الله والبيرة وشرطة السياحة والآثار والبيئة.

مع العلم أنه تم استدعاءنا للشهادة من قبل المحكمة للشهادة بملف كل من المدعو (ر.ق و ح.م).

بتاريخ 12/7/2017 تم معاينة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية المتمثلة بأتربة ملوثة في بلدة رنتيس يعود للمدعو (أ.غ و ر.ص) من قبل سلطة جودة البيئة حيث تم أخذ عينات تراب من الموقع وضبط شاحنة وتم إعادتها للمصدر.

بتاريخ 17/7/2017 تم معاينة نفس الموقع العائد للمدعو (أ.غ و ر.ص) في بلدة رنتيس من قبل سلطة جودة البيئة وتم أخذ عينات جديدة وضبط شاحنة في الموقع وأخذ افادة سائق الشاحنة وتم تسليم إخطار لكل من (أ.غ و ر.ص) بوقف العمل في الموقع.

بتاريخ 18/7/2017 تم إرسال العينات الى جامعة بيرزيت من قبل سلطة جودة البيئة لفحصها وتم تسليمنا نتائج الفحص بتاريخ 21/8/2017.

بتاريخ 20/7/2017 تم أخذ إفادة كل من (أ.غ و ر.ص) لدى سلطة جودة البيئة.

بتاريخ 31/7/2017 تم إرسال كتاب لكل من محافظة رام الله والبيرة وجهاز الأمن الوقائي حول قضية تهريب الأتربة الملوثة الى رنتيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة. وتم إحالة الملف الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية بحق كل من (أ.غ و ر.ص و إ.ن و ع.ن).

بتاريخ 2/8/2017 تم إرسال كتاب لجهاز الضابطة الجمركية بحق المدعو (أ.غ و ر.ص).

بتاريخ 7/8/2017 تم عمل زيارة ميدانية أخرى لموقع التخلص من النفايات الإسرائيلية الموجود في بلدة رنتيس والعائد لكل من (أ.غ و ر.ص) من قبل سلطة جودة البيئة وتحرير التقارير الفنية و المحاضر اللازمة وأخذ إفادات.

بتاريخ 1/8/2018 تم عقد اجتماع لمجالس قرى غرب رام الله في مجلس قروي قبيا شارك فيه كل من (سلطة جودة البيئة، شرطة شقبا، محافظة رام الله، التنظيم، وزارة الزراعة، الحكم المحلي، ورؤساء المجالس القروية والبلدية للمنطقة الغربية) لمناقشة موضوع تهريب النفايات الإسرائيلية وخطورته على المنطقة وعقوبة من يثبت عليه ارتكاب جريمة تهريب النفايات الاسرائيلية.

بتاريخ 8/8/2018 تم زيارة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة رنتيس يعود للمدعو (ن.د) من قبل سلطة جودة البيئة وتم أخذ إفادة أحد المواطنين وتسليم استدعاء بإسم (ن.د) للحضور لمقر سلطة جودة البيئة.

بتاريخ 26/8/2018 تم حضور أحد أبناء المدعو (ن.د) لمحافظة رام الله والبيرة وتم أخذ إفادته حول جلب نفايات اسرائيلية والتخلص منها في أراضي بلدة رنتيس من قبل سلطة جودة البيئة.

بتاريخ 6/9/2018 تم إحالة ملف المدعو (ن.د) لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية وشرطة السياحة والآثار والبيئة من قبل سلطة جودة البيئة.

مع العلم أنه تم احتجاز المدعو (ن.د) من قبل النيابة وتم الإفراج عنه بعد توقيعه تعهد بالالتزام بعدم جلب نفايات إسرائيلية كما تم ابلاغنا من النيابة حينه.

بتاريخ 23/1/2019 تم معاينة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة نعلين يعود للمدعو (م.ن) من قبل سلطة جودة البيئة وتم استدعائه لمقر سلطة جودة البيئة.

بتاريخ 27/1/2019 حضر المدعو (م.ن) لمقر سلطة جودة البيئة وأعطى أفادته في موضوع جلب النفايات الإسرائيلية والتخلص منها في أراضي بلدة نعلين وتوقيعه على تعهد بعدم احضر نفايات إسرائيلية.

بتاريخ 3/2/2019 تم عمل زيارة أخرى لموقع التخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة نعلين والعائد للمدعو (م.ن) من قبل سلطة جودة البيئة وتم أخذ عينات تراب من الموقع لتحليلها.

بتاريخ 18/2/2019 تم إرسال عينات التراب المأخوذة من أرض المدعو (م.ن) لمختبر وزارة الزراعة لتحليلها.

بتاريخ 2/10/2019 تم عمل زيارة اخرى لموقع التخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة نعلين والعائد للمدعو (م.ن) من قبل سلطة جودة البيئة وتم إبلاغ رئيس المجلس بإغلاق المكب وتم ابلاغنا من قبل رئيس المجلس بأنه تم إغلاق الموقع.

بتاريخ 27/10/2019 تم إحالة ملف المدعو (م.ن) لشرطة محافظة رام الله.

بتاريخ 24/2/2021 تم إحالة ملف المدعو (م.ن) لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

مع العلم أنه تم احتجاز المدعو (م.ن) لدى النيابة مدة 15 يوم والملف لا زال قيد الإجراء.

بتاريخ 21/7/2019 تم مراسلة شرطة محافظة رام الله والبيرة من قبل سلطة البيئة بقائمة أسماء من بلدة شقبا تتعامل بتهريب النفايات الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

بتاريخ 3/2/2019 تم معاينة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية المتمثلة بأتربة ملوثة في بلدة اللبن الغربي يعود للمدعو (ه.ع) من قبل سلطة جودة البيئة وأخذ عينات تراب وإرسالها لمختبر جامعة بيرزيت لتحليلها ومختبر وزارة الزراعة وتم إخطار المدعو بالتوقف عن جلب هذه الأتربة من داخل الخط الأخضر.

بتاريخ 7/4/2019 تم إحالة ملف المدعو (ه.ع) الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

مع العلم أنه تم إعطاء شهادتنا لدى المحكمة والملف قيد الإجراء.

بتاريخ 26/1/2020 تم معاينة مواقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية المتمثلة بأتربة ملوثة في بلدة رنتيس من قبل سلطة جودة البيئة وتم أخذ عينات لتحليلها.

بتاريخ 12/2/2020 تم إحالة مجموعة من الأسماء من قبل سلطة جودة البيئة والتي تقوم بجلب أتربة ملوثة من داخل الخط الأخضر وتفرغها في أراضي بلدة رنتيس لشرطة محافظة رام الله والبيرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

بتاريخ 4/3/2020 تم معاينة مواقع تخلص من نفايات إسرائيلية متمثلة في أتربة ملوثة بناء على تكليف من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية في بلدة رنتيس تعود لكل من (ح.و، ح.د، ح.د، م.أ.س). بعد اعتقال عدد من الأسماء التي تمت إحالتها لشرطة محافظة رام الله واحتجازهم لدى النيابة.

بتاريخ 5/4/2020 تم معاينة مواقع التخلص من نفايات إسرائيلية متمثلة في أتربة ملوثة مرة أخرى في بلدة رنتيس من قبل سلطة جودة البيئة وتم أخذ عينات جديدة وإرسالها لمختبر جامعة بيرزيت.

بتاريخ 8/6/2021 تم إحالة ملف المدعوين (ح.و، ح.د، ح.د) من قبل سلطة جودة البيئة الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

بتاريخ 9/6/2021 تم عقد اجتماع في مقر سلطة جودة البيئة بحضور كل من (رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، الشرطة، التوجيه السياسي، مديرية الزراعة، مديرية الاقتصاد الوطني، الضابطة الجمركية، تخلف عن الاجتماع رؤوساء الهيئات المحلية لمنطقة قرى غرب رام الله باستثناء رئيس مجلس قروي رنتيس).

بتاريخ 11/7/2021 تم معاينة موقع للتخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة رنتيس يعود لكل من (ح.د، ح.د، أ.د، م.د) من قبل لجنة مكونة من (سلطة جودة البيئة، وزارة الزراعة، شرطة السياحة والاثار، الضابطة الجمركية) وتحرير التقارير والمحاضر بالموقع.

بتاريخ 15/7/2021 تم إحالة ملف المدعوين (ح.د، ح.د، أ.د، م.د) الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بتاريخ 18/7/2021 تم إحالة ملف المدعوين (ح.د، ح.د، أ.د، م.د) الى المخابرات العامة ومحافظة رام الله والبيرة.

بتاريخ 6/9/2021 تم عمل زيارة لموقع التخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة رنتيس والعائد لكل من (ح.د، ح.د، أ.د، م.د) من قبل (سلطة جودة البيئة، شرطة محافظة رام الله والبيرة، شرطة السياحة والآثار) واطلاع مستشار التحقيقات البيئية في بعثة الشرطة الأوروبية على الواقع البيئي في بلدة رنتيس وحجم النفايات التي يتم تهريبها وطمرها في أراضي دولة فلسطين.

بتاريخ 20/9/2021 تم زيارة موقع التخلص من النفايات الإسرائيلية في بلدة رنتيس والعائد لكل من (ح.د، ح.د، أ.د، م.د) مرة أخرى من قبل سلطة البيئة بناء على تكليف من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية للوقوف على أي تغيرات جديدة.

مع العلم أنه تم اعتقال كل من (ح.د و أ.د) واحتجازهم لدى النيابة من تاريخ 18/8/2021 وما زالوا محتجزين والقضية قيد الإجراء حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع عينات التربة التي تم فحصها أثبتت احتوائها على معادن ثقيلة بنسب أعلى من الحد المسموح به حسب المواصفات المحلية والعالمية المعمول بها.