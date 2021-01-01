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وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام بنابلس

الخميس 30 سبتمبر 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام بنابلس



نابلس /سما/

 نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى بمحافظة نابلس امس الخميس وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وشارك بالوقفة التي جرت في ميدان الشهداء وسط نابلس ممثلون عن القوى والمؤسسات والفعاليات المختلفة، وعدد من ذوي الأسرى.

ورفعوا صور الأسرى المضربين، مرددين هتافات تطالب بإنقاذ حياتهم وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وقال كمال ظريفة في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى أن هذه الوقفة تأتي دعما للأسرى المضربين عن الطعام في نضالهم من أجل إنهاء اعتقالهم الإداري الجائر.

وطالب السلطة الفلسطينية بحشد الضغط الدولي والعربي لدعم قضية الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة.

من جانبها، عبرت زوجة الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 54 يوما عن قلقها على حياته بعد تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.

وأوضحت أنه يتعرض لحالات إغماء متكرر ويعاني من آلام شديدة بالأطراف والوجه، ومع ذلك فهو معزول في زنزانة سيئة جدا ولا تصلح للعيش الآدمي.

وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والقوى والفصائل بالتحرك العاجل لإنقاذ حياته وحياة الأسرى المضربين.

#وقفة تضامنية #الاسرى المضربين عن الطعام #الاعتقال الاداري #السجون الاسرائيلية

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