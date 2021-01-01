مستوطنون يشيدون منصة خشبية ومقاعد على أراضي المزارعين غرب سلفيت

سلفيت /سما/

كشفت محافظة سلفيت اليوم الخميس، عن قيام مجموعة من المستوطنين بتشييد منصة خشبية ومقاعد على أراضي ورثة المرحوم رضا عوده عامر في منطقة "حريقة شحادة " شمال قرية مسحة خلف الجدار بمحاذاة مستوطنة "عيتس فرايم" غرب محافظة سلفيت حيث تقدر مساحة هذه الاراضي بـ 600 دونم .

وقال محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل ان هذه الانتهاكات المتواصلة تاتي في اطار مخططات الاحتلال واطماعه الاستيطانيه الهادفة للسيطرة على اكبر مساحة من اراضي المواطنين، تمهيدا لضمها الى الكتل الاستيطانية المقامة على اراضي محافظة سلفيت، والتضييق على السكان لاجبارهم لترك اراضيهم.

ودعا المحافظ كميل الاهالي للتمسك باراضيهم وعدم تركها والعمل على استصلاحها، والتواصل مع المجلس القروي وتوفير ما يلزم من وثائق للمتابعة القانونية مع جهات الاختصاص لصد مخططات الاحتلال ومستوطنيه.