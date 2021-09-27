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لجنة الانتخابات تتسلم قرار اجراء الانتخابات المحلية- المرحلة الثانية

الخميس 30 سبتمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تتسلم قرار اجراء الانتخابات المحلية- المرحلة الثانية



رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، تسلمها اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/9/2021 بخصوص موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، المرحلة الثانية، والتي سيكون الاقتراع فيها يوم 26/3/2022 في 66 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن قرار مجلس الوزراء يشير إلى أن انتخابات المرحلة الأولى المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 11/12/2021 ستشمل الهيئات المحلية المصنفة (ج) والمجالس القروية في محافظات الضفة الغربية فقط، بينما تم تأجيل الهيئات المحلية المصنفة (ج) في قطاع غزة وعددها 11، والتي كانت مقررة في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، بالتزامن مع انتخابات الهيئات المحلية المصنفة (أ) و(ب).

وبذلك يصبح عدد الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات في المرحلة الأولى 376 هيئة محلية في الضفة الغربية.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات المحلية

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