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شركة "رفائيل" الإسرائيلية تبرم صفقة أسلحة ضخمة مع جمهورية التشيك

الخميس 30 سبتمبر 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "رفائيل" الإسرائيلية تبرم صفقة أسلحة ضخمة مع جمهورية التشيك



القدس المحتلة /سما/

أبرمت شركة رفائيل الإسرائيلية أول صفقة بمجال الدفاعات الجوية مع جمهورية التشيك (إحدى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو") حيث ستشتري أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز سبايدر التي تنتجها شركة رفائيل وبلغ حجم الصفقة 627 مليون دولار.
 
وبحسب موقع "ماكو" فإن شركة رفائيل سجلت من خلال الصفقة انجازًا كبيرًا في المجال، بعد فوز الشركة بالمناقصة التي قدمت خلالها تسعة عروض من سبعة دول في العالم، من بينها أنظمة روسية. 
 
وبحسب التقرير، فقد قال وزير الدفاع التشيكي لوبومير ماتنر، إنه "يقدر استعداد الحكومة الإسرائيلية المصادقة على الصفقة ومشاركتنا بالمنظومة الدفاعية الجوية المتطورة التي من شأنها أن تدفع جيشنا نحو قدرات القرن الحادي والعشرين". 
 
وبموجب الصفقة جمهورية التشيك ستحصل على أربع بطاريات صواريخ من طراز سبايدر، كل واحدة منها مركبة من قاذفات صواريخ من طراز "بيتون 4" و"دربي" التي تنتجها رفائيل، مركز قيادة وتحكم في النيران ورادار من إنتاج شركة التا الإسرائيلية للصناعات الجوية، الحديث عن منظومة متطورة ستعمل في إطار نظام الدفاع لجمهورية التشيك على مدار 20 عامًا على الأقل. 
 
منظومة سبايدر هي منظومة دفاعية متنقلة ومتطورة ضد الطائرات والمروحيات وضد الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، رفائيل قامت باستعراض صواريخ جو-جو الناجحة التي تمتلكها وهي من طراز "بيتون" الموجهة و"دربي" وقامت الشركة بتحويل الاطلاق من الأرض.

#شركة رفائيل الإسرائيلية #اسرائيل #التشيك

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