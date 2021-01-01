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توقيف هندي خبأ كيلو ذهب داخل "جسمه"

الخميس 30 سبتمبر 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف هندي خبأ كيلو ذهب داخل "جسمه"



وكالات / سما /

أوقفَ رجل هندي في مطار بشمال شرق البلد الآسيوي العملاق خلال محاولته تهريب كيلوغرام من عجينة الذهب كان يخبئها في شرجه، على ما أفادت السلطات الأربعاء.

وأوقف المهرب، بينما كان يعتزم التوجه إلى نيودلهي، إذ اكتشف أحد عناصر الأمن في مطار إمفال بولاية شمال مانيبور "وجود معدن في تجويف الجسم".

وأخضعته السلطات للتصوير بالأشعة السينية واكتشفت وجود 4 كبسولات في المستقيم تحتوي على ما مجموعه أكثر من 900 غرام من عجينة الذهب، تقدر قيمتها بنحو 56664 دولاراً، بحسب بيان الأجهزة الأمنية.

وبلغ الطلب الذهب ذروته في الأشهر الأخيرة في الهند، بفعل موسم حفلات الزفاف والاستعدادات لأبرز المهرجانات الهندوسية التي تقام في أواخر الخريف.

وأشار خبراء إلى أن مدينة مانيبور على الحدود مع بنغلادش أصبحت ممراً رئيسياً لتهريب الذهب إلى الهند.

ولفت هؤلاء إلى ازدياد تهريب الذهب إلى الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعادن الثمينة في العالم، في السنوات الأخيرة لا سيما بفضل تحوله إلى عجينة.

وفي أغسطس الماضي، قدرت السلطات كمية الذهب التي يتم تهريبها إلى البلاد كل سنة بـ 300 طن، مما يفوّت على الحكومة إيرادات طائلة.

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