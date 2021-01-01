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كريم أبو زيد ينجو من الموت (شاهد)

الخميس 30 سبتمبر 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريم أبو زيد ينجو من الموت (شاهد)



وكالات / سما /

أنقذت العناية الإلهية الفنان كريم أبو زيد من الموت بعد أن تعرض لحادث تصادم بسيارته على الطريق الدائرى ونشر كريم صور سيارته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك التي تدمرت من الحادث وطمئن جمهوره وأصدقائه عليه وقال : حادث غريب جدا  قدر الله وما شاء فعل ألف حمد وشكر لك يا رب أنا كويس.

يشارك الفنان كريم أبو زيد في مسلسل "أجازة مفتوحة" بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة لعرضه بعد شهر رمضان المقبل، خاصة وأنه من نوعية أعمال الـ 40 حلقة.

وقال في تصريحات سابقة  لـ"اليوم السابع" أنه يجسد دور شاب يدعى "عمر" ويعمل منتج فني لأحد القنوات الفضائية ويتميز بالاجتهاد والنشاط الفعال في حياتة المهنية أما عن حياته الشخصية فهو شخصية مستهترة لا يدرك أبعاد الحياة والتزاماتها الحاسمة والمصيرية وغيرها.

#كريم أبو زيد #الفنان #حادث

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