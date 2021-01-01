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69 مليون دولار إيرادات " Candyman" فى أقل من شهر

الخميس 30 سبتمبر 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
69 مليون دولار إيرادات " Candyman" فى أقل من شهر



وكالات / سما /

وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد  Candyman، إلى 69 مليونًا و858 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 27 أغسطس الماضي بـ دور العرض حول العالم، وكان قد حقق 22 مليونًا وألف دولار في العرض الافتتاحي للعمل في 3569 دار عرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 55 مليونًا و 51 ألف دولار بـ دمور العرض الأمريكية، و 14 مليون و 807 ألف دولار بـدور العرض المختلفة حول العالم.

يدور فيلم الرعب Candyman، بعد سنوات عديدة من هدم آخر أبراج كابريني، انتقل أنتوني وشريكه إلى دور علوي في كابريني الآن، وقابلا عجوز الذى سيحكى لـ أنتوني للقصة الحقيقية وراء Candyman، وبالتالي حرصًا على استخدام هذه التفاصيل المروعة في الاستوديو الخاص بهما كعنصر جديد للوحات، ولكن أنتونى لم يعرف أنه سيفتح دون علمه باب إلى ماضي معقد يكشف عقله ويطلق العنان لموجة مرعبة من العنف، من جديد.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب  Candyman، كل من يحيى عبد المتين الثاني، تيونا باريس، ناثان ستيوارت جاريت، كولمان دومينجو، كايل كامينسكي، فانيسا ويليامز، بريان كينج، ميريام موس، ريبيكا سبينس، كارل كليمونز هوبكنز، كريستيانا كلارك.

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