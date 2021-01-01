بسعر 1.4 مليون درهم .. عرض اغلى مرتبة في العالم دبي

وكالات / سما /

عرض متجر هستنز «Hästens»، خلال مهرجان دبي للمفروشات، أغلى مرتبة سرير في العالم بسعر يزيد على 1.4 مليون درهم (ما يعادل 270 الف دينار اردني / او 380 الف دولار أميركي).

وتقوم «Hästens»، الشركة السويدية للمفروشات، بتصنيع مراتب غراند فيفيدس Grand Vividus بالكامل يدوياً على أيدي متخصصين محترفين في إحدى المدن السويدية باستخدام مواد طبيعية ومستدامة، وبتقنيات متوارثة على مدار 6 أجيال. وقد حظيت هذه المرتبة على اهتمام المتسوقين خلال مهرجان دبي للمفروشات.

ويعد مهرجان دبي للمفروشات، الذي يستمر حتى 30 سبتمبر، وجهة شاملة لكل ما يتعلق بالمفروشات، والديكورات المنزلية، والتصميم الداخلي. وتلتزم المتاجر ومراكز التسوق المشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.