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18 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2212 حالة تعافٍ في فلسطين

الخميس 30 سبتمبر 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
18 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2212 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 18 وفاة، و1461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2212 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 12 حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وست حالات في الضفة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 49، طوباس 13، قلقيلية 13، جنين 51، ضواحي القدس 17، أريحا والأغوار 22، نابلس 55، رام الله والبيرة 61، سلفيت 8، الخليل 32، بيت لحم 13، قطاع غزة 1127".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 136، طوباس 12، قلقيلية 86، جنين 78، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 18، نابلس 110، رام الله والبيرة 120، سلفيت 25، الخليل 45، بيت لحم 7، قطاع غزة 1569".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 194 مريضاً، بينهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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